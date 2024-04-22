Более 700 оккупантов и 17 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ все еще могут защищать Часов Яр, кроме его восточных окраин.

В Украине на фронте в течение суток произошло 85 боевых столкновений. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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