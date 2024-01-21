Понад 700 окупантів, 14 автомобілів та 11 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 21 січня, становлять 760 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 376 030 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 автомобілів, 11 ББМ та 10 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Роботиного та на схід від Роботиного в районі Вербового.
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