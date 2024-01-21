Более 700 оккупантов, 14 автомобилей и 11 ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 376 030 (+760) человек ликвидировано;

танков - 6181 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11 466 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 8875 (+7) ед.;

РСЗО - 968 (+1) ед.;

средства ПВО - 655 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2) ед.;

крылатые ракеты - 1818 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 862 (+14) ед.;

специальная техника - 1392 (+3) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновения. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались в районе Работино и к востоку от Работино в районе Вербового.