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Понад 70% росіян підтримують війну проти України, половина хочуть переговорів

Фото: абсолютна більшість росіян підтримують війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед росіян з лютого 2022 року практично не змінилася. Кількість прихильників переговорів останніми місяцями знижується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці грудня 71% підтримують "дії російських збройних сил в Україні", не підтримують - 21%.

Прихильників мирних переговорів у суспільстві, як і раніше, більше, ніж прихильників продовження воєнних дій (50% проти 40% у грудні 2022 року). Проте частка прихильників переговорів плавно знижується протягом останніх двох місяців після різкого зростання у вересні-жовтні.

У серпні схоже питання ставилося в дещо іншому формулюванні:

У грудневому опитуванні також було поставлене відкрите питання з проханням до респондентів пояснити свою позицію. Так прихильники мирних переговорів пояснювали свою думку бажанням зупинити загибель людей: "люди гинуть", "гинуть молоді пацани", "занадто багато жертв уже", "вбивати один одного не можна", "краще поганий світ, ніж добра війна". Прихильники продовження військових дій говорили переважно про те, що "почате треба довести до кінця", "до перемоги", "стільки вже зробили, що не можна йти назад", що потрібно "тиснути фашистів", а також про те, що українці "не хочуть миру самі”.

Опитування "Левада-центру" проведено 15-21 грудня 2022 року серед 1611 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру і забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу навіть якщо обстріл продовжиться.

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Війна Росії проти України