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Понад 66% українців високо оцінюють дії влади з боротьби з енергетичною кризою, - соцопитування

Середа 02 жовтня 2024 12:49
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Понад 66% українців високо оцінюють дії влади з боротьби з енергетичною кризою, - соцопитування Фото: понад 66% українців високо оцінюю дії влади з боротьби з енергетичною кризою (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Понад 66% українців високо оцінюю та вважають ефективними дії влади з боротьби з енергетичною кризою: 12% вважають їх цілком ефективними, 54% - скорішеефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження соціологічної групи Рейтинг "Діяльність енергетичного комплексу України: оцінки та практики споживачів".

Найбільше українців поінформовані про відновлення зруйнованих енергооб'єктів (50%), залучення міжнародної допомоги у вигляді фінансів та енергетичного обладнання (38%), а також посилення захисту інфраструктури (36%). Менше людей знають про розвиток розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії — лише 19-20% опитаних.

Понад 66% українців високо оцінюють дії влади з боротьби з енергетичною кризою, - соцопитування

Водночас 8% респондентів не обізнані про жоден із заходів. Молодші вікові групи загалом демонструють вищий рівень обізнаності про ініціативи, спрямовані на покращення ситуації в енергетиці.

93% опитаних зазначили, що завжди вчасно сплачують рахунки за спожиту електроенергію. 6% сплачує рахунки вчасно час від часу. 1% зазначили, що не сплачують рахунки вчасно.

Опитування проводили з 20 до 23 вересня серед українців віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та тих місць, де на момент опитування не було українського мобільного зв’язку. Вибірка респондентів репрезентує населення за віком, статтю та типом населеного пункту.

Понад 66% українців високо оцінюють дії влади з боротьби з енергетичною кризою, - соцопитування

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