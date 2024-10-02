ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 66% украинцев высоко оценивают действия властей по борьбе с энергетическим кризисом, - соцопрос

Среда 02 октября 2024 12:49
UA EN RU
Более 66% украинцев высоко оценивают действия властей по борьбе с энергетическим кризисом, - соцопрос Фото: более 66% украинцев высоко оцениваю действия властей по борьбе с энергетическим кризисом (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Более 66% украинцев высоко оценивают и считают эффективными действия властей по борьбе с энергетическим кризисом: 12% считают их вполне эффективными, 54% - скорее эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование социологической группы "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

Больше всего украинцев проинформированы о возобновлении разрушенных энергообъектов (50%), привлечении международной помощи в виде финансов и энергетического оборудования (38%), а также усилении защиты инфраструктуры (36%). Меньше людей знают о развитии распределенной генерации и увеличении импорта электроэнергии — всего 19-20% опрошенных.

Более 66% украинцев высоко оценивают действия властей по борьбе с энергетическим кризисом, - соцопрос

В то же время 8% респондентов не осведомлены о ни одной из мер. Младшие возрастные группы в целом демонстрируют более высокий уровень осведомленности об инициативах, направленных на улучшение ситуации в энергетике.

93% опрошенных отметили, что всегда вовремя платят счета за потребленную электроэнергию. 6% платит счета вовремя время от времени. 1% отметили, что не платят счета вовремя.

Опрос проводился с 20 по 23 сентября среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и тех мест, где на момент опроса не было украинской мобильной связи. Выборка респондентов представляет население по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Более 66% украинцев высоко оценивают действия властей по борьбе с энергетическим кризисом, - соцопрос

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
Силы обороны подтвердили выход из Угледара
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов