Понад 600 окупантів та 7 автомобілів. Генштаб оновив втрати росіян в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 21 листопада, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 бойових броньованих машин та 4 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.11.23 орієнтовно склали:
Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.
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