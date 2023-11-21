Более 600 оккупантов и 7 автомобилей. Генштаб обновил потери россиян в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 21 ноября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили:
Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.
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