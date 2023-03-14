Понад 600 досьє та 6 квадратних метрів схем. Україна збирає дані про командування РФ

Видання зазначає, що українські правоохоронці показали схему, над якою працюють з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона містить дані про військове командування РФ, яке причетне до злочинів, вчинених на території України.

Слідчі зібрали понад 600 досьє підозрюваних, серед яких високопосадовці від російського диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу до менш відомих полковників, яких вважаються відповідальним за бомбардування та масові вбивства.

Журналісти видання зазначають, що їм вдалося ознайомитися з детальної схемою, яку розробили правоохоронці. Відомості розмістили на дошці розміром 4 на 1,5 метра (тобто майже 6 квадратних метрів).

"Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року. І ми продовжуємо оновлювати її тиждень за тижнем", - сказав головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков у коментарі виданню.

The Guardian зазначає, що серед головних воєнних злочинців: