Более 600 досье и 6 квадратных метров схем. Украина собирает данные о командовании РФ

Украина разрабатывает подробную схему российского военного руководства. Правоохранители уже собрали более 600 досье военных преступников РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что украинские правоохранители показали схему, над которой работают с начала полномасштабного вторжения России. Она содержит данные о военном командовании РФ, причастном к преступлениям, совершенным на территории Украины.
Следователи собрали более 600 досье подозреваемых, среди которых чиновники от российского диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу до менее известных полковников, которых считаются ответственными за бомбардировки и массовые убийства.
Журналисты издания отмечают, что им удалось ознакомиться с детальной схемой, разработанной правоохранителями. Сведения разместили на доске размером 4 на 1,5 метра (т.е. почти 6 квадратных метров).
"Мы начали составлять карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей", - сказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в комментарии изданию.
The Guardian отмечает, что среди главных военных преступников:
Напомним, полиция объявила подозрение трем российским оккупантам, причастным к расстрелу эвакуационной колонны с надписью "Дети" в Ирпене Киевской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.