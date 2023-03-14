Более 600 досье и 6 квадратных метров схем. Украина собирает данные о командовании РФ

Издание отмечает, что украинские правоохранители показали схему, над которой работают с начала полномасштабного вторжения России. Она содержит данные о военном командовании РФ, причастном к преступлениям, совершенным на территории Украины.

Следователи собрали более 600 досье подозреваемых, среди которых чиновники от российского диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу до менее известных полковников, которых считаются ответственными за бомбардировки и массовые убийства.

Журналисты издания отмечают, что им удалось ознакомиться с детальной схемой, разработанной правоохранителями. Сведения разместили на доске размером 4 на 1,5 метра (т.е. почти 6 квадратных метров).

"Мы начали составлять карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей", - сказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в комментарии изданию.

The Guardian отмечает, что среди главных военных преступников: