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Более 600 досье и 6 квадратных метров схем. Украина собирает данные о командовании РФ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина разрабатывает подробную схему российского военного руководства. Правоохранители уже собрали более 600 досье военных преступников РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что украинские правоохранители показали схему, над которой работают с начала полномасштабного вторжения России. Она содержит данные о военном командовании РФ, причастном к преступлениям, совершенным на территории Украины.

Следователи собрали более 600 досье подозреваемых, среди которых чиновники от российского диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу до менее известных полковников, которых считаются ответственными за бомбардировки и массовые убийства.

Журналисты издания отмечают, что им удалось ознакомиться с детальной схемой, разработанной правоохранителями. Сведения разместили на доске размером 4 на 1,5 метра (т.е. почти 6 квадратных метров).

"Мы начали составлять карту российских командиров и генералов в прошлом году. И мы продолжаем обновлять ее неделю за неделей", - сказал главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в комментарии изданию.

The Guardian отмечает, что среди главных военных преступников:

  • генерал-полковник Михаил Мизинцев ("Мариупольский резник"), именно он руководил блокадой Алеппо в Сирии, а в марте 2022 года уничтожил Мариуполь;
  • генерал-полковник Александр Журавлев, также находившийся в Сирии, а также приказ обстреливать Харьков кассетными снарядами;
  • 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка
  • командир 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбек Омурбеков, которого называют "потрошителем Бучи", он возглавлял российские войска, оккупировавшие Киевскую область и причастные к убийствам и пыткам;
  • главнокомандующий сухопутными войсками России контролем которого находятся почти все батальоны, участвующие в войне против Украины.

Напомним, полиция объявила подозрение трем российским оккупантам, причастным к расстрелу эвакуационной колонны с надписью "Дети" в Ирпене Киевской области.

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