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Понад 60 підприємств Латвії імпортують продукти з РФ та Білорусі

Фото: латвійські підприємства імпортують продукти харчування з РФ та Білорусі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе закликав найбільших імпортерів російських та білоруських продуктів харчування в Латвії відмовитись від цієї практики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними департаменту прикордонного контролю продовольчо-ветеринарної служби Латвії, із серпня до жовтня 68 підприємств ввозили до країни продукти харчування з Росії та Білорусі.

Зазначається, що серед них велика частина підприємств оптової торгівлі, торговці косметикою та медикаментами, виробники алкоголю. За останні три місяці з РФ та Білорусі імпортували майже 90 000 тонн овочів та понад 70 000 зернових продуктів.

"Цілком точно зобов'язуюсь зв'язатися з найбільшими імпортерами і з'ясувати, яка ситуація, але я б сказав так - це питання етики кожного підприємця, чи заробляють вони гроші за рахунок війни, страждань інших, чи обирають цього не робити", - заявив Краузе.

Він наголосив, що виступає за заборону імпорту російських та білоруських продуктів харчування на рівні Європейського союзу. 

Допомога Латвії Україні

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.

Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

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