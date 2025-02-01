Понад 60 годин тривоги, руйнування майже в усіх районах. РФ за січень 14 разів атакувала Київ

Росія за січень 2025 року атакувала Київ 14 разів. Один раз ворог завдав ракетного удару, а ще 13 разів здійснив дронові атаки на столицю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Рік почався тривожно, у січні, на жаль, не обійшлось без жертв. Повітряну тривогу оголошували 60 разів - це понад 60 годин небезпеки для мешканців міста. Протягом місяця противник здійснив 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар", - написав він.
За його словами, за місяць від російських атак та падіння уламків у Києві загинуло 5 людей, ще 7 - отримали поранення. Ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:
Окрім ракетних та дронових атак, ворог намагається дестабілізувати місто іншими методами. Лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 - за один день.
"Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна - ще більша згуртованість та ефективність", - додав очільник КМВА.
Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого російська армія масовано вдарила по Україні дронами та ракетами. У Києві під час атаки "Шахедів" чули вибухи.
Крім того, окупанти влучили ракетою у багатоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши під’їзд. Через що 17 осіб постраждали. Серед потерпілих 4 дітей віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Загинуло всього 7 людей.
Також внаслідок комбінованої атаки ворога є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Ще троє жертв у Сумській області.
Додамо, що перед цим окупанти вдарили балістикою по історичному центру Одеси. Семеро людей постраждали. Значних руйнувань зазнала будівля готелю "Брістоль", одна з найвиразніших архітектурних споруд міста. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Детально про наслідки атаки писало РБК-Україна в окремому матеріалі.
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