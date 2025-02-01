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Понад 60 годин тривоги, руйнування майже в усіх районах. РФ за січень 14 разів атакувала Київ

Фото: росіяни в січні 14 разів атакували Київ, руйнування були майже у всіх районах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія за січень 2025 року атакувала Київ 14 разів. Один раз ворог завдав ракетного удару, а ще 13 разів здійснив дронові атаки на столицю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Рік почався тривожно, у січні, на жаль, не обійшлось без жертв. Повітряну тривогу оголошували 60 разів - це понад 60 годин небезпеки для мешканців міста. Протягом місяця противник здійснив 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар", - написав він.

За його словами, за місяць від російських атак та падіння уламків у Києві загинуло 5 людей, ще 7 - отримали поранення. Ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:

  • Дарницький - 3 рази;
  • Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський - по 2 рази;
  • Дніпровський, Святошинський, Шевченківський - по 1 разу.

Окрім ракетних та дронових атак, ворог намагається дестабілізувати місто іншими методами. Лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 - за один день.

"Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна - ще більша згуртованість та ефективність", - додав очільник КМВА. 

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого російська армія масовано вдарила по Україні дронами та ракетами. У Києві під час атаки "Шахедів" чули вибухи. 

Крім того, окупанти влучили ракетою у багатоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши під’їзд. Через що 17 осіб постраждали. Серед потерпілих 4 дітей віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років. Загинуло всього 7 людей. 

Також внаслідок комбінованої атаки ворога є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Ще троє жертв у Сумській області.

 

Додамо, що перед цим окупанти вдарили балістикою по історичному центру Одеси. Семеро людей постраждали. Значних руйнувань зазнала будівля готелю "Брістоль", одна з найвиразніших архітектурних споруд міста. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Детально про наслідки атаки писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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КиївРакетиАтака дронівВійна в Україні