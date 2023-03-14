Понад 500 завдань. Кабмін представив свій план дій на 2023 рік

Сьогодні, 14 березня, Кабмін презентував новий план для уряду на 2023 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", - повідомив прем'єр України.
План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань, серед них:
"Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни", - наголосив глава уряду.
За його словами, серед ключових завдань в оборонній сфері передбачено:
Інтеграція України в ЄС та НАТО
Прем'єр повідомив, що другим пунктом стане подальша інтеграція України в ЄС та НАТО. Нині перед Україною постане пріорітетне завдання - виконати 7 рекомендацій Європейської комісії, які держава отримала минулого року.
Для цього уряд планує зробити низку нововведень, а саме:
"Щодо НАТО. Головний пункт – це подальше впровадження стандартів Альянсу. Формування Програми робіт із військової стандартизації на 2024-2026 роки. Поглиблення політичної співпраці між Україною та НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки", - наголосив Шмигаль.
Енергетична безпека України
За словами глави уряду, енергетична безпека та енергетичний фронт наразі є третім пріоритетом.
"Ключове завдання зараз – це почати відновлення енергетики за новими стандартами. Будемо будувати нові об’єкти та посилювати захист уже наявних.
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років починається так само вже зараз", - повідомив прем'єр.
Основними напрямками в цій сфері стане:
Особливу увагу, за словами Шмигаля, буде приділено розвитку зеленої енергетики.
Відновлення України
"Четвертий пункт плану дій – це відновлення України", - підкреслив прем'єр-міністр.
За його словами, відбудова України починається вже зараз, не чекаючи завершення війни.
Глава уряду розповів, що у відбудови цьогоріч буде 4 основні напрямки: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура.
Кабмін планує активізувати формат "Фінансового Рамштайну" для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Для цього, за попередніми оцінками, потрібно буде близько 17 мільярдів доларів лише на цей рік.
Крім того, буде проведений другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення. Уряд також впровадить єдину цифрову аналітично-інформаційну систему управління процесом відбудови інфраструктури.
"Прямо зараз ми доопрацьовуємо Держреєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запускаємо програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло.
Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме також її модернізацію", - заявив Шмигаль.
До того ж нині на порядку денному також знаходяться такі питання, як:
Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу - п’ятий пріоритет
За словами прем'єра, у 2022 році уряд знайшов правильний баланс між тим, аби профінансувати рекордний дефіцит бюджету й водночас допомогти бізнесу вистояти. Ця робота продовжиться й цього року, а саме:
Соціальна політика
Шостим пунктом в плані дій уряду на цей рік стане соціальна політика. За словами прем'єра пріоритетом уряду є підтримка громадян, які опинились у складних життєвих обставинах. В цій сфері буде зроблено низку реформ та нововведень, зокрема:
"Безбар’єрний простір. Засоби для реабілітації. Підтримка людей з інвалідністю.Все це теж у нашому фокусі", - наголосив Шмигаль.
Він також повідомив, що серед інших пріоритетів буде ветеранська політика, якісна освіта, продовження децентралізації та регіональний розвиток, ефективне державне управління, санкційна політика та верховенство права, здоров'я нації та захист довкілля.
Нагадаємо, сьогодні Шмигаль повідомив, що всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону.
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