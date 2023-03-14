Более 500 задач. Кабмин представил свой план действий на 2023 год

"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в этом году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", - сообщил премьер Украины.

План действий правительства состоит из более 500 задач, среди них:

законопроекты;

постановления;

программы;

проекты.

"Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Уже сейчас. Не дожидаясь завершения этой войны", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, среди ключевых задач в оборонной сфере предусмотрено:

развитие оборонно-промышленного комплекса;

новые производства боеприпасов;

новые ракетные программы;

обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний;

сотрудничество с нашими партнерами для совместного производства новых вооружений;

привлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса;

государственно-частное партнерство;

технологии двойного назначения;

разминирование деоккупированных территорий;

реализация формулы мира президента Украины Владимира Зеленского

Интеграция Украины в ЕС и НАТО

Премьер сообщил, что вторым пунктом станет дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Сейчас перед Украиной встанет приоритетная задача - выполнить 7 рекомендаций Европейской комиссии, которые государство получило в прошлом году.

Для этого правительство планирует сделать ряд новшеств, а именно:

запуск селф-скрининга нашего законодательства на его соответствие европейскому;

задать цель уже в этом году начать переговоры о членстве;

обновить план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС;

продолжить интегрироваться во внутренний рынок ЕС;

продлить транспортный и экономический безвизы;

получить роуминговый безвиз и начать процесс присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA);

создать офис программы "Горизонт Европа" в Украине;

развивать трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) внутри Украины;

строить общие пункты пропуска на границе и интегрировать украинскую таможню.

"По НАТО. Главный пункт - это дальнейшее внедрение стандартов Альянса. Формирование Программы работ по военной стандартизации на 2024-2026 годы. Углубление политического сотрудничества между Украиной и НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

Энергетическая безопасность Украины

По словам главы правительства, энергетическая безопасность и энергетический фронт являются третьим приоритетом.

"Ключевая задача сейчас – это начать возобновление энергетики по новым стандартам. Будем строить новые объекты и усиливать защиту уже имеющихся.

Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов начинается так же уже сейчас", - сообщил премьер.

Основными направлениями в этой сфере станут:

увеличение пропускной способности импорта и экспорта электроэнергии со странами ЕС;

внедрение в Украине принципов Европейского зеленого курса;

утверждение долгосрочной стратегии развития водородной энергетики;

Особое внимание, по словам Шмыгаля, будет уделено развитию зеленой энергетики.

Восстановление Украины

"Четвертый пункт плана действий – это возобновление Украины", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, восстановление Украины начинается уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Глава правительства рассказал, что у восстановления в этом году будет 4 основных направления: энергетика, жилье, разминирование и критическая инфраструктура.

Кабмин планирует активизировать формат "Финансового Рамштайна" для определения источников финансирования проектов восстановления. Для этого, по предварительным оценкам, потребуется около 17 миллиардов долларов только на этот год.

Кроме того, будет проведен второй этап оценки убытков и потребностей восстановления. Правительство также внедрит единую цифровую аналитически информационную систему управления процессом восстановления инфраструктуры.

"Прямо сейчас мы дорабатываем Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества. Параллельно запускаем программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Восстановление критической инфраструктуры будет также предусматривать ее модернизацию", - заявил Шмыгаль.

К тому же на повестке дня также находятся такие вопросы, как:

расширение возможности железнодорожных пунктов пропуска;

расширение перевалки дунайских портов;

увеличение автомобильных пунктов пропуска

Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса - пятый приоритет

По словам премьера, в 2022 году правительство нашло правильный баланс между тем, чтобы профинансировать рекордный дефицит бюджета и в то же время помочь бизнесу выстоять. Эта работа продолжится и в этом году, а именно:

обеспечение финансирования всех критических расходов;

масштабная дерегуляция для бизнеса;

оставление и расширение всех основных программ поддержки малого и среднего бизнеса;

помощь аграриям с посевной, со сбором урожая и с его хранением;

внедрение стандартов ОЭСР: продолжение курса уменьшения роли государства в экономике;

Социальная политика

Шестым пунктом в плане действий правительства в этом году станет социальная политика. По словам премьера, приоритетом правительства является поддержка граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В этой сфере будет сделан ряд реформ и нововведений, в частности:

новый социальный договор между государством и гражданином: будет улучшена адресность выплат и их увеличение для тех, кто в этом действительно нуждается;

введение принципа гарантированной базовой социальной помощи, которая будет зависеть от уровня доходов, и будет направлена на поддержание самых уязвимых слоев населения;

благодаря дальнейшей цифровизации социальные услуги станут более доступными и удобными;

будут продолжены программы помощи внутренне перемещенным лицам: это касается выплат, жилья и трудоустройства;

благодаря повышению качества реестров будет улучшена адресность выплат;

"Безбарьерное пространство. Средства для реабилитации. Поддержка людей с инвалидностью. Все это тоже в нашем фокусе", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также сообщил, что среди других приоритетов будут ветеранская политика, качественное образование, продолжение децентрализации и региональное развитие, эффективное государственное управление, санкционная политика и верховенство права, здоровье нации и защита окружающей среды.