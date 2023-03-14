Более 500 задач. Кабмин представил свой план действий на 2023 год

Сегодня, 14 марта, Кабмин представил новый план для правительства на 2023 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в этом году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", - сообщил премьер Украины.
План действий правительства состоит из более 500 задач, среди них:
"Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Уже сейчас. Не дожидаясь завершения этой войны", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, среди ключевых задач в оборонной сфере предусмотрено:
Интеграция Украины в ЕС и НАТО
Премьер сообщил, что вторым пунктом станет дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Сейчас перед Украиной встанет приоритетная задача - выполнить 7 рекомендаций Европейской комиссии, которые государство получило в прошлом году.
Для этого правительство планирует сделать ряд новшеств, а именно:
"По НАТО. Главный пункт - это дальнейшее внедрение стандартов Альянса. Формирование Программы работ по военной стандартизации на 2024-2026 годы. Углубление политического сотрудничества между Украиной и НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.
Энергетическая безопасность Украины
По словам главы правительства, энергетическая безопасность и энергетический фронт являются третьим приоритетом.
"Ключевая задача сейчас – это начать возобновление энергетики по новым стандартам. Будем строить новые объекты и усиливать защиту уже имеющихся.
Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов начинается так же уже сейчас", - сообщил премьер.
Основными направлениями в этой сфере станут:
Особое внимание, по словам Шмыгаля, будет уделено развитию зеленой энергетики.
Восстановление Украины
"Четвертый пункт плана действий – это возобновление Украины", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, восстановление Украины начинается уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.
Глава правительства рассказал, что у восстановления в этом году будет 4 основных направления: энергетика, жилье, разминирование и критическая инфраструктура.
Кабмин планирует активизировать формат "Финансового Рамштайна" для определения источников финансирования проектов восстановления. Для этого, по предварительным оценкам, потребуется около 17 миллиардов долларов только на этот год.
Кроме того, будет проведен второй этап оценки убытков и потребностей восстановления. Правительство также внедрит единую цифровую аналитически информационную систему управления процессом восстановления инфраструктуры.
"Прямо сейчас мы дорабатываем Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества. Параллельно запускаем программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Восстановление критической инфраструктуры будет также предусматривать ее модернизацию", - заявил Шмыгаль.
К тому же на повестке дня также находятся такие вопросы, как:
Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса - пятый приоритет
По словам премьера, в 2022 году правительство нашло правильный баланс между тем, чтобы профинансировать рекордный дефицит бюджета и в то же время помочь бизнесу выстоять. Эта работа продолжится и в этом году, а именно:
Социальная политика
Шестым пунктом в плане действий правительства в этом году станет социальная политика. По словам премьера, приоритетом правительства является поддержка граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В этой сфере будет сделан ряд реформ и нововведений, в частности:
"Безбарьерное пространство. Средства для реабилитации. Поддержка людей с инвалидностью. Все это тоже в нашем фокусе", - подчеркнул Шмыгаль.
Он также сообщил, что среди других приоритетов будут ветеранская политика, качественное образование, продолжение децентрализации и региональное развитие, эффективное государственное управление, санкционная политика и верховенство права, здоровье нации и защита окружающей среды.
Напомним, сегодня Шмыгаль сообщил, что все поступающие в бюджет налоги пойдут на оборону.
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