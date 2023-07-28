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Понад 500 окупантів та 30 артсистем. Втрати Росії в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів та 30 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4190 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 8161 (+14) од,
  • артилерійських систем - 4775 (+30) од,
  • РСЗВ - 698 од,
  • засоби ППО - 458 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+11),
  • крилаті ракети - 1347 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7240 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 709 (+1).

Ситуація на фронті на ранок 28 липня

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Українські захисники вразили 5 артилерійських засобів противника та завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Зокрема, ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області, за яке останніми днями точилися важкі бої. Чому визволення Старомайорського важливе - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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