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Больше 500 оккупантов и 30 артсистем. Потери России в Украине за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июля, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов и 30 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 244830 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4190 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8161 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4775 (+30) ед,
  • РСЗО - 698 ед,
  • средства ПВО - 458 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 311 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+11),
  • крылатые ракеты - 1347 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7240 (+11) ед,
  • специальная техника - 709 (+1).

Ситуация на фронте на утро 28 июля

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Украинские защитники поразили 5 артиллерийских средств противника и нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. В частности, ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области, за которое в последние дни шли тяжелые бои. Почему освобождение Старомайорского важно - читайте в материале РБК-Украина.

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