Больше 500 оккупантов и 30 артсистем. Потери России в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июля, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов и 30 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте на утро 28 июля
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Украинские защитники поразили 5 артиллерийских средств противника и нанесли 7 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. В частности, ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области, за которое в последние дни шли тяжелые бои. Почему освобождение Старомайорского важно - читайте в материале РБК-Украина.
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