Понад 500 чоловіків втекли з України з листами Мінкульту у 2024 році, - радник міністра

"Тільки за 2024 рік, здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене, з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП. По кожному такому кейсу Національною поліцією порушено кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України", - повідомив Золотухін.

Зокрема, за його словами, провадження відкривають за ст. 332-3 (Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період) УКУ. При цьому посадові особи міністерства автоматично стають фігурантами по цих кримінальних справах, оскільки правоохоронці розслідують питання організації незаконного перетину кордону.

Як пояснив радник міністра, Мінкульт не надає дозволи на перетин кордону, оскільки не має таких повноважень, але надсилає листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, де й приймається рішення про доцільність перетину.

"При цьому, приймається воно виключно за умов наявності довгого пакета супроводжуючих документів від чоловіка призовного віку. Якщо всіх документів немає, то дозвіл ДПСУ надати не може, а отже і МКСК листа направляти не будуть, бо такий протокол", - зазначив Золотухін.

За його словами, листи-пропозиції існують поза правовим полем. Немає жодного документа, який би регламентував право Мінкульту чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з таким проханням під час воєнного стану. Це був тимчасовий захід, введений у 2022 році, але його досі не врегулювали.

"Народні депутати України відмовилися приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина України призовного віку з-за кордону. Тобто, громадяни України, які виїхали законно (по документах і листам) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них, в тому числі кримінальна, лежить на державних службовцях.", - додав Золотухін.

Радник міністра уточнив, що люди, які ставлять свої підписи під згаданими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну.