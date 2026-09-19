Понад 50% не готові до відключень: що українці масово скуповують до зими

Що для українців важливо напередодні зими

Найважливішою характеристикою житла 59% опитаних назвали автономне опалення, яке не залежить від центральної мережі.

Також українці звертають увагу на можливість залишатися зі зв'язком під час відключень. Зокрема:

47% вважають важливим резервне електропостачання - генератор, зарядну станцію або акумулятор;

46% - стабільний зв'язок та інтернет;

34% - низьку вартість утримання житла;

31% - хорошу теплоізоляцію;

30% - резервне водопостачання, наприклад свердловину або накопичувальний бак.

Для 26% важлива можливість опалювати житло альтернативними способами - дровами, вугіллям чи іншими джерелами. Стільки ж респондентів звертають увагу на наявність укриття в будинку або поруч.

Ще 25% враховують інфраструктуру поблизу. Безперебійна робота ліфта або можливість жити на нижньому поверсі важливі для 16%, а близькість до громадського транспорту чи метро - для 13%.

Половина не вважає своє житло готовим

Попри такий попит на автономність, 50,5% опитаних вважають своє нинішнє житло скоріше або зовсім не готовим до можливих перебоїв з електроенергією, теплом та водою.

З них 28% відповіли, що житло "скоріше не готове", а 22% - що "зовсім не готове".

Натомість 37,3% вважають своє житло скоріше або повністю готовим до перебоїв. Ще 12% не змогли оцінити його готовність.

Як українці готуються до зими

Найчастіше підготовка стосується резервного живлення. 47% опитаних уже мають або планують придбати автономне джерело електроенергії - генератор, зарядну станцію чи інше рішення.

Ще 40% формують запас їжі, а 36% - запас води.

Кожен четвертий респондент уже утеплив або планує утеплити вікна, двері чи стіни.

Альтернативним джерелом опалення вже забезпечили себе або планують це зробити 20% опитаних. Ще 16% формують запас дров, палива чи інших ресурсів для опалення.

Про резервне водопостачання подбали або планують подбати 10% респондентів. Також серед способів підготовки українці називали павербанки, акумуляторні ліхтарики, консервацію, теплі ковдри та термобілизну.

Водночас 19% опитаних нічого додатково до зими не готували і не планують.

Чи готові платити більше за автономність

Попри те що автономне опалення та резервне живлення входять до головних вимог до житла, готовність переплачувати за такі умови залишається обмеженою.

34% респондентів готові платити більше за житло, краще підготовлене до перебоїв з електроенергією, опаленням або водопостачанням. Водночас 46% не готові переплачувати, а 20% ще не визначилися.

Серед тих, хто готовий платити більше, близько 36% допускають доплату на рівні 10-20% від нинішніх витрат на оренду або утримання житла. Ще 28% готові додати до 10%, а 7% - від 20% до 30%.

Майже 19% тих, хто готовий переплачувати, допускають доплату понад 30%.

"Це говорить про певний розрив між тим, якого житла хочуть українці, і тим, скільки вони готові за нього платити. Автономність дедалі більше сприймається як важлива перевага, однак ціна житла залишається одним із ключових обмежень", - коментує керівниця з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Чим готові поступитися заради підготовленого житла

Частина українців готова змінити свої звичні вимоги до житла, якщо воно краще захищене від наслідків відключень.

Найчастіше респонденти готові відмовитися від більшої площі - так відповів 51% опитаних. Ще 40% можуть поступитися близькістю до центру міста, 39% - кращим ремонтом, а 37% - додатковою кімнатою.

Менш комфортну локацію готові розглядати 32% опитаних, меншу кількість інфраструктури поблизу - 27%, а 25% можуть переїхати зі звичного району міста.

Лише 5% заявили, що не готові відмовлятися від інших характеристик житла заради автономності.