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Понад 5 тисяч окупантів. У Міноборони розповіли про втрати росіян за тиждень

Фото: У Міноборони розповіли про втрати росіян за тиждень (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За цей тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому було знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка в Telegram.

Так, в період з 26 червня по 02 липня Силами оборони України знищено близько 5030 осіб особового складу противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 22 танки;
  • 82 бойових броньованих машини;
  • 154 артилерійських систем;
  • 13 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 81 одиниця автотехніки;
  • 31 одиниця спецтехніки.

Окрім цього українські захисники збили один літак, дві ворожих ракети та 85 безпілотників.

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському,
  • Бахмутському;
  • Мар’їнському напрямках,

Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень.

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