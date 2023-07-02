Более 5 тысяч оккупантов. В Минобороны рассказали о потерях россиян за неделю

Так, в период с 26 июня по 02 июля Силами обороны Украины уничтожено около 5030 человек личного состава противника.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

22 танка;

82 боевых бронированных машины;

154 артиллерийских систем;

13 РСЗО;

5 установок ПВО;

81 единица автотехники;

31 единица спецтехники.

Кроме этого украинские защитники сбили один самолет, две вражеских ракеты и 85 беспилотников.

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

Лиманском,

Бахмутскому;

Марьинском направлениях,

За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений.

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