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Понад 4000 росіян звернулись до проекту "Хочу жити", щоб здатися в полон

Фото: понад 4000 росіян звернулись до проекту "Хочу жити" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника проекту "Хочу жити" Віталія Матвієнка в ефірі телеканалу Freedom..

"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту "Хочу жити" становить 4300 звернень", - розповів речник.

Матвієнко зазначив, що в основному до проекту звертаються російські військовослужбовці чи мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон або цікавляться, як це зробити.

Спікер додав, що з військовослужбовцями та мобілізованими РФ проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.

Нагадаємо, 14 грудня, пройшов черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військових ЗСУ.

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