RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Фото: более 4000 россиян обратились к проекту "Хочу жить" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений", - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины