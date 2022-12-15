Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений", - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.