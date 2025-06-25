Понад 4000 обстрілів за день: Генштаб назвав напрямки фронту під найбільшим тиском

Станом на 22:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень. Загарбники також завдали 54 авіаційних ударів, скинувши 80 керованих авіаційних бомб, а також росіяни залучили для ураження 1129 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 11 атак окупантів. Ще три боєзіткнення досі триває. Також противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 214 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська та Липців, два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На даний час Сили оборони відбивають наступальні дії супротивника в районах Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень, підрозділи противника намагались просунутись в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Неліпівки та в напрямку Олександро-Калинового і Яблунівки, наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка. В десяти локаціях бої не вщухають до цього часу.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 216 окупантів, 145 з них - безповоротно.

Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, 15 мотоциклів, квадроцикл, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, чотири антени та дев’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Вільне Поле, Перебудова та Шевченко, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався атакувати поблизу Малинівки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в бік Новоандріївки, успіху не мали.



На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - зазначили в Генштабі.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ сьогодні відзначив воїнів 47-ї окремої механізованої бригади та 79-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.