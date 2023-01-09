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Понад 400 людей затримали за заворушення у Бразилії

Фото: понад 400 людей затримали за заворушення у Бразилії (twitter.com/adgirlMM)
Автор: Артур Родивилов

Бразильська поліція затримала понад 400 людей за участь у заворушеннях у столиці. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter губернатор Федерального округу Ібанейса Роша.

Правоохоронці вважають, що штурм будівель держвлади в Бразиліа було сплановано.

"Я прийшов повідомити вам, що понад 400 людей вже заарештовано і поплатиться за скоєні злочини. Ми продовжуємо роботу з виявлення всіх інших, хто брав участь у цих терористичних актах сьогодні вдень у Федеральному окрузі. Ми продовжуємо працювати над відновленням порядку", - повідомив він.

Нагадаємо, що бразильські правоохоронні органи звільнили будівлю парламенту від протестувальників, які раніше увірвалися до установи.

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Бразилия