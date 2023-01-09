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Более 400 человек задержали за беспорядки в Бразилии

Фото: более 400 человек задержали за беспорядки в Бразилии (twitter.com/adgirlMM)
Автор: Артур Родивилов

Бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках в столице. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter губернатора Федерального округа Ибанейса Роша.

Правоохранительные органы считают, что штурм зданий госвласти в Бразилиа был спланирован.

"Я пришел сообщить вам, что более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем ​​в Федеральном округе. Мы продолжаем работать над восстановлением порядка", - сообщил он.

Напомним, что бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих, которые ранее ворвались в учреждение.

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Бразилия