Понад 40 танків, 168 росіян та склади. "Армія дронів" відзвітувала про втрати РФ за тиждень

Сили оборони України з використанням дронів знищили за тиждень знищили 46 російських танків та 168 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова .

За його даними, минулого тижня за допомогою дронів вдалося знищити 63 гармати і 89 вантажівок.

Окрім цього було ліквідовано 219 опорних пунктів, 121 бойову броньовану машину, 10 складів з паливом та боєприпасами та 12 САУ.

"Дронів та оборонних технологій буде більше, окупантів - менше", - написав Федоров.

Виробництво дронів в Україні.

Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.

Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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