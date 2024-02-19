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Более 40 танков, 168 россиян и склады. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю

Понедельник 19 февраля 2024 22:44
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Более 40 танков, 168 россиян и склады. "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю Иллюстративное фото: "Армия дронов" отчиталась о потерях РФ за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины с использованием дронов уничтожили за неделю уничтожили 46 российских танков и 168 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова .

По его данным, на прошлой неделе с помощью дронов удалось уничтожить 63 орудия и 89 грузовиков.

Кроме этого, было ликвидировано 219 опорных пунктов, 121 боевую бронированную машину, 10 складов с топливом и боеприпасами и 12 САУ.

"Дронов и оборонных технологий будет больше, оккупантов - меньше", - написал Федоров.

Производство дронов в Украине.

Напомним, в Украине значительно увеличивают производство беспилотников, активно использующих в войне с российскими оккупантами.

В частности, в 2024 году в нашей стране планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Это в декабре прошлого года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Более подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Атака дронов Контрнаступление ВСУ
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