Понад 40% роботодавців планують скоротити працівників через ШІ: які професії під загрозою

Однак більшість компаній також планують інвестувати в перекваліфікацію співробітників для роботи з новими технологіями.

Ключові висновки звіту ВЕФ:

Скорочення і перекваліфікація: 77% великих компаній готові навчати своїх співробітників новим навичкам для роботи з ШІ і бажають підвищити кваліфікацію своїх нинішніх працівників у період з 2025 по 2030 рік.

77% великих компаній готові навчати своїх співробітників новим навичкам для роботи з ШІ і бажають підвищити кваліфікацію своїх нинішніх працівників у період з 2025 по 2030 рік. Зміна ринку праці: Найбільший ризик скорочень загрожує поштовим службовцям, виконавчим секретарям і фахівцям з розрахунку заробітної плати. Також під ударом опинилися графічні дизайнери та юридичні секретарі, що пов'язано зі зростаючою здатністю генеративного ШІ виконувати інтелектуальні завдання.

Найбільший ризик скорочень загрожує поштовим службовцям, виконавчим секретарям і фахівцям з розрахунку заробітної плати. Також під ударом опинилися графічні дизайнери та юридичні секретарі, що пов'язано зі зростаючою здатністю генеративного ШІ виконувати інтелектуальні завдання. Затребуваність навичок ШІ: 70% компаній мають намір найняти фахівців з розробки та впровадження ШІ, а 62% - працівників, які зможуть ефективно взаємодіяти з цими технологіями.

У звіті підкреслюється, що ключовий вплив ШІ полягає не тільки в заміні людей, а й у створенні нових можливостей для їхньої роботи. Співпраця людини та машини може стати основою нової економіки, де технології доповнюють людські навички, особливо ті, що орієнтовані на комунікацію та творчість.

Ризики для працівників та нові перспективи

Попри оптимістичні прогнози, реальність для багатьох працівників уже виявилася жорсткою. Компанії, такі як Dropbox та Duolingo, пов'язують звільнення з автоматизацією. Однак ВЕФ зазначає, що використання ШІ в довгостроковій перспективі може сприяти створенню нових робочих місць, особливо в технологічних і спеціалізованих галузях.

Згідно зі звітом, ключовими завданнями на найближчі роки стануть адаптація співробітників до нових технологій, навчання навичкам роботи зі ШІ та створення збалансованої екосистеми "людина-машина".