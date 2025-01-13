Более 40% работодателей планируют сократить работников из-за ИИ: какие профессии под угрозой

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: 41% работодателей намерены сократить штат сотрудников из-за автоматизации. Однако 77% компаний планируют переквалифицировать работников для эффективного взаимодействия с ИИ, показал опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Однако большинство компаний также планируют инвестировать в переквалификацию сотрудников для работы с новыми технологиями.
Ключевые выводы отчета ВЭФ:
В отчете подчеркивается, что ключевое влияние ИИ заключается не только в замене людей, но и в создании новых возможностей для их работы. Сотрудничество человека и машины может стать основой новой экономики, где технологии дополняют человеческие навыки, особенно те, которые ориентированы на коммуникацию и творчество.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, реальность для многих работников уже оказалась жесткой. Компании, такие как Dropbox и Duolingo, связывают увольнение с автоматизацией. Однако ВЭФ отмечает, что использование ИИ в долгосрочной перспективе может способствовать созданию новых рабочих мест, особенно в технологических и специализированных отраслях.
Согласно отчету, ключевыми задачами на ближайшие годы станут адаптация сотрудников к новым технологиям, обучение навыкам работы с ИИ и создание сбалансированной экосистемы "человек-машина".
Напомним, что украинские разработчики работают над созданием ИИ-приложения, которое поможет детям с нарушениями речи общаться с окружающими. Проект направлен на поддержку детей с аутизмом, ДЦП и другими особенностями психоречевого развития.