Понад 40 гривень за долар: фінансові аналітики та банкіри погіршили прогноз

За даними НБУ, фінансові аналітики у жовтні 2023 року прогнозують курс на рівні 40,36 грн/долар. У вересні вони чекали на курс 39,99 грн/долар.

Населення чекає на курс 40,43 грн/долар (у вересні - 39,96 грн/долар)

Крім того, банкіри прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (у липні - 40,54 грн/долар).

Прогноз уряду

Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, трохи покращивши його у порівнянні з першим читанням (41,4 грн/долар).

Водночас на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар (попередній прогноз - 44,2).

Уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році - 38,6 грн/долар порівняно з 40,2 гривень за долар на перше читання.

МВФ у жовтні очікував курс на рівні попереднього урядового прогнозу 41,4 грн/долар.

Натомість зараз офіційний курс долара НБУ падає та становить станом на 17 листопада 36,24 грн/долар. На готівковому ринку курс становить близько 38,80 грн/долар.