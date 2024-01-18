Понад 40 дронів та майже 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 січня, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 600 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 дрон, 21 танк і 38 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.01.24 орієнтовно склали:
Українські війська продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога в Донецькій області. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
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