Больше 40 дронов и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:
Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
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