Понад 4 тисячі знімків виявлених ворожих цілей: у ГУР розповіли про роботу із супутником ICEYE

Як зазначають у ГУР, новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки благодійникам та пожертвам українців на "народний байрактар", кошти з якого були спрямовані на закупівлю супутника за запитом Міністерства оборони України.

Зазначається, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили та засоби РФ.

Можливості

У Головному управлінні розвідки перерахували усі переваги роботи супутника. Зокрема, він здатний чітко розпізнавати цілі попри їх ретельне маскування ворогом.

"Сила "народного супутника" спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора", - йдеться в повідомленні.

Результати

У відомстві повідомляють, що за період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 - аеродроми;

238 - позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 - нафтобази та склади пального;

147 - склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 - військово-морські бази.

"Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога - це мільярди доларів збитків для Росії, і ціна її агресії буде зростати!", - наголосили у відомстві, подякувавши всім причетним до збору на дані потреби.