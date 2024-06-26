Более 4 тысяч снимков обнаруженных вражеских целей: в ГУР рассказали о работе со спутником ICEYE

Как отмечают в ГУР, новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря благотворителям и пожертвованиям украинцев на "народный байрактор", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины.

Разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства РФ.

Возможности

В Главном управлении разведки перечислили все преимущества работы спутника. В частности, он способен четко распознавать цели, несмотря на их тщательную маскировку врагом.

"Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - говорится в сообщении.

Результаты

В ведомстве сообщают, что за период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:

370 - аэродромы;

238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 - нефтебазы и составы горючего;

147 – составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 - военно-морские базы.

"Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!", - подчеркнули в ведомстве, поблагодарив всех причастных к сбору на данные потребности.