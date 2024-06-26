RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 4 тысяч снимков обнаруженных вражеских целей: в ГУР рассказали о работе со спутником ICEYE

Фото: в ГУР рассказали о работе спутника ICEYE (iceye.com)
Автор: Ярослава Борзова

Специалисты ГУР МО Украины используют космический аппарат ICEYE для выявления враждебных целей и защиты государства почти два года. За это время разведчикам удалось сделать более 4 тысяч снимков вражеских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечают в ГУР, новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря благотворителям и пожертвованиям украинцев на "народный байрактор", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины.

Разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства РФ.

Возможности

В Главном управлении разведки перечислили все преимущества работы спутника. В частности, он способен четко распознавать цели, несмотря на их тщательную маскировку врагом.

"Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - говорится в сообщении.

Результаты

В ведомстве сообщают, что за период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:

  • 370 - аэродромы;
  • 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
  • 153 - нефтебазы и составы горючего;
  • 147 – составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
  • 17 - военно-морские базы.

"Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!", - подчеркнули в ведомстве, поблагодарив всех причастных к сбору на данные потребности.

Фото: спутниковые снимки ICEYE вражеских целей (t.me/DIUkraine)

Работа спутника ICEYE

Напомним, в прошлом году ГУР рассказывало, что благодаря "народному спутнику" ICEYE украинским бойцам удалось уничтожить российские корабль и подлодку в Севастопольской бухте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна России против Украины