Более 4 тысяч снимков обнаруженных вражеских целей: в ГУР рассказали о работе со спутником ICEYE

Специалисты ГУР МО Украины используют космический аппарат ICEYE для выявления враждебных целей и защиты государства почти два года. За это время разведчикам удалось сделать более 4 тысяч снимков вражеских объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Как отмечают в ГУР, новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря благотворителям и пожертвованиям украинцев на "народный байрактор", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины.
Разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства РФ.
В Главном управлении разведки перечислили все преимущества работы спутника. В частности, он способен четко распознавать цели, несмотря на их тщательную маскировку врагом.
"Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают, что за период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:
"Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!", - подчеркнули в ведомстве, поблагодарив всех причастных к сбору на данные потребности.
Напомним, в прошлом году ГУР рассказывало, что благодаря "народному спутнику" ICEYE украинским бойцам удалось уничтожить российские корабль и подлодку в Севастопольской бухте.
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