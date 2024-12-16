ua en ru
Пн, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Понад 4,6 млн українців змушені були залишити свої домівки, - Лубінець

Україна, Понеділок 16 грудня 2024 13:27
UA EN RU
Понад 4,6 млн українців змушені були залишити свої домівки, - Лубінець Фото: як Україна та міжнародні організації підтримують ВПЛ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Понад 4,6 мільйона українців змушені були покинути свої домівки через війну, а майже 40% населення країни потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіс омбудсмана України.

Підтримка українців та допомога ВПО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із президентом неприбуткової організації Global Empowerment Mission Майклом Каппоні. Основною темою обговорення стали питання захисту прав українців, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та надання гуманітарної допомоги.

Під час зустрічі Дмитро Лубінець детально ознайомив Майкла Каппоні з роботою Офісу уповноваженого, розвитком регіональної мережі та актуальними викликами, з якими стикається Україна у сфері захисту прав громадян. Особливу увагу було приділено проблемам, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи.

"Наразі понад 4,6 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки, а майже 40% населення країни потребують гуманітарної допомоги.", - підкреслив Дмитро Лубінець.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю, спрямовану на допомогу внутрішньо переміщеним особам та реалізацію гуманітарних ініціатив. Лубінець зазначив, що спільними зусиллями планується впровадити проєкти, які допоможуть українцям відновити нормальне життя та забезпечити захист їхніх прав.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) почали повертатися на тимчасово окуповані росіянами території. Головною причиною є високі ціни на оренду житла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня
Черги "навпіл" і нові інтервали. Якими будуть графіки відключення світла з 16 грудня
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових