Понад 4,6 млн українців змушені були залишити свої домівки, - Лубінець

Понад 4,6 мільйона українців змушені були покинути свої домівки через війну, а майже 40% населення країни потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіс омбудсмана України .

Підтримка українців та допомога ВПО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із президентом неприбуткової організації Global Empowerment Mission Майклом Каппоні. Основною темою обговорення стали питання захисту прав українців, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та надання гуманітарної допомоги.

Під час зустрічі Дмитро Лубінець детально ознайомив Майкла Каппоні з роботою Офісу уповноваженого, розвитком регіональної мережі та актуальними викликами, з якими стикається Україна у сфері захисту прав громадян. Особливу увагу було приділено проблемам, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи.

"Наразі понад 4,6 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки, а майже 40% населення країни потребують гуманітарної допомоги.", - підкреслив Дмитро Лубінець.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю, спрямовану на допомогу внутрішньо переміщеним особам та реалізацію гуманітарних ініціатив. Лубінець зазначив, що спільними зусиллями планується впровадити проєкти, які допоможуть українцям відновити нормальне життя та забезпечити захист їхніх прав.