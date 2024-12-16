ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Более 4,6 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, - Лубинец

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 13:27
UA EN RU
Более 4,6 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома, - Лубинец Фото: как Украина и международные организации поддерживают ВПЛ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Более 4,6 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, а почти 40% населения страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис омбудсмана Украины.

Поддержка украинцев и помощь ВПЛ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с президентом некоммерческой организации Global Empowerment Mission Майклом Каппони. Основной темой обсуждения стали вопросы защиты прав украинцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и предоставления гуманитарной помощи.

Во время встречи Дмитрий Лубинец подробно ознакомил Майкла Каппони с работой Офиса уполномоченного, развитием региональной сети и текущими вызовами, с которыми сталкивается Украина в сфере защиты прав граждан. Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица.

"Сегодня более 4,6 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома, а почти 40% населения нуждаются в гуманитарной помощи", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, направленном на помощь внутренне перемещенным лицам и реализации гуманитарных инициатив. Лубинец отметил, что совместными усилиями планируется внедрить проекты, которые помогут украинцам восстановить нормальную жизнь и обеспечить защиту их прав.

Напомним, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начали возвращаться на временно оккупированные россиянами территории. Главной причиной являются высокие цены на аренду жилья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица
NEWS
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных