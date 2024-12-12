Економіст назвала причину, чому ВПО повертаються на окуповані території
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) почали повертатися на тимчасово окуповані росіянами території. Головною причиною є високі ціни на оренду житла.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько.
"Що могли б краще робити на рівні держави? Звісно, є і реєстри втрат житла, і є програми компенсацій. Все це є. Але зараз називають страшні цифри, скільки людей повертаються на окуповані території. Це ж все в першу чергу через питання житла", - сказала Черенько.
На її думку, якби були використані на рівні кожного муніципалітету можливості надання хоча б тимчасового житла, цього не було б.
"Хоча б у вигляді гуртожитків. Сучасних, обладнаних. В першу чергу основна проблема внутрішньо переміщених осіб - це житло. Бо навіть ті, які змогли знайти роботу, нормально влаштуватися, у них все одно майже вся заробітна плата йде на оренду", - зазначила економіст.
Водночас вона наголосила, що не всі переселенці змогли влаштуватися, адже не всі працездатні. Зокрема, багато людей - пенсійного віку.
"Вони змушені повертатися, бо там є де жити, а тут це вимагає великих коштів. Громади є різні. Є маленькі, куди ніхто не хоче переїздити, де не влаштуватися на роботу. Це сільська місцевість. ВПО намагаються знайти більш-менш велике місто, де вони можуть реалізувати себе на ринку праці. А у великих містах, звісно, висока вартість оренди житла", - додала Черенько.
Заяви про тисячі ВПО, які повернулися на окуповані території
Нагадаємо, нещодавно народний депутат Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч переселенців повернулися на тимчасово окуповані території. Однак пізніше він спростував свою заяву.
Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук наголошувала, що заяви про тисячі ВПО, які повертаються на окуповані території є не правдивими, адже жодної підтвердженої статистики нині немає та не може бути. За її словами, це виключно хайп заради гучних заголовків.
"Усе, що держава обіцяє за законом, вона робить. Можливо, цього недостатньо, але в нас йде війна, і ресурси держави обмежені. Втім, це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги", - сказала заступник керівника ОП.
Вона погодилася, що держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі, але наголосила на тому, що є тимчасове житло, яке надається за потреби.
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