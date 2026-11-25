"Наш акціонер Рінат Ахметов твердо вірить в Україну та її майбутнє і вже інвестує в неї", - сказав Салєєв.



За його словами, Україна має величезний потенціал у ресурсах, енергетиці та, що найважливіше, у людях. Він вважає, що після завершення війни до країни вишикується довга черга потенційних інвесторів, однак для більшості з них найкращі можливості вже будуть закриті.



Топменеджер закликав інвестувати в Україну турецький бізнес, зазначивши, що турецькі компанії добре знають український ринок і мають великий досвід роботи в країні.



Як приклад стійкості України Салєєв навів ФК "Шахтар", який був змушений залишити рідну Донецьку область, а нині через воєнні ризики проводить домашні матчі Ліги чемпіонів УЄФА за межами України.

"Це показує всьому світу, зокрема спортивному, наскільки стійкою може бути Україна", - наголосив він.