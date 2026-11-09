Понад 15 млрд грн за час війни: як бізнеси SCM Ахметова допомагають армії та цивільним

Компанії, що входять до SCM Ріната Ахметова, разом із Фондом Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" за період повномасштабної війни спраямували на потреби оборони, цивільних і громад понад 15 млрд грн (більш ніж 404 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані пресслужби SCM.

Підтримка Сил оборони та цивільних

Як розповіли в SCM, допомогу розподіляють між кількома напрямами. Основні з них:

підтримка війська;

програми для оборонців Маріуполя, їхніх родин і ветеранів;

гуманітарна допомога;

освіта та спорт;

відбудова.

Частина коштів іде на адвокаційну діяльність і збереження пам'яті.

Військовим допомагають через проєкт "Сталевий фронт Ріната Ахметова". За його кошт підрозділи отримують автомобілі, бронетехніку, медичний транспорт, дрони, тепловізори та приціли, рації, аптечки й турнікети, форму, взуття і пальне.

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За даними SCM, "Метінвест" спроєктував і виготовив для фронту понад 1,2 тис. сталевих бліндажів. Два з них вже використовують як підземні госпіталі, облаштовані за натівськими стандартами.

Гуманітарну допомогу цивільним надають переважно Фонд Ріната Ахметова та "Серце Азовсталі". Від початку повномасштабного вторгнення фонд передав українцям понад 13 млн продуктових наборів і 700 тис. одиниць медикаментів.

Окремі програми передбачають реабілітацію постраждалих від обстрілів дітей і дорослих, а також соціальне житло для маріупольських переселенців.

Оборонці Маріуполя з I та II групою інвалідності отримують від фонду та "Серця Азовсталі" квартири. До кінця 2026 року кількість переданих квартир має сягнути не менше 450.

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На проєкт "Серце Азовсталі" в цілому Ахметов від його старту спрямував близько 2,2 млрд грн.

Інвестиції у відновлення

Окрім благодійності, в SCM повідомили про обсяг інвестицій. З лютого 2022 року група вклала в Україну понад 4,3 млрд доларів (168,5 млрд грн), а від заснування - понад 18 млрд доларів (377 млрд грн). Понад 1 млрд доларів з цих коштів пішов на відновлення активів, які постраждали від російських атак.

За словами представників групи, саме завдяки цьому ДТЕК продовжує виробляти й розподіляти електроенергію. Енергетики "ДТЕК Мережі" з початку війни повернули світло в понад 64 млн домівок у прифронтових і постраждалих регіонах.