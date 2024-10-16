Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні

Зараз в Україні понад 61 тис. укриттів, це майже тричі більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Близько 80% із них розташовані у школах.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують і як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні.
Протягом 2024 року в Україні були заплановані роботи з облаштування укриттів у 1 295 закладах освіти. На це виділили 7,2 млрд грн. Сума включає державні субвенції, місцеві бюджети й кошти громад.
У кінці серпня Уряд затвердив додаткові 5 млрд гривень на укриття в школах і профтехах. Вони передбачені для фінансування 77 проектів у 8 областях – будівництво 24 укриттів у закладах професійно-технічної освіти та 53 укриттів у школах.
Додамо також, що в Україні на прифронтових територіях реалізовують проект "підземних шкіл", які слугуватимуть одночасно і як укриття. Зокрема у Запоріжжі та області збудують 8 таких, першу мають відкрити вже до кінця цього року. Середня вартість проекту "школи-укриття" на 500 людей у Запоріжжі становить 109 млн грн.
Нагадаємо, що у квітні цього року у Харкові запрацювала перша підземна школа, яка розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни. Її будівництво обійшлося у 58,8 млн грн.
Ціни на будівництво укриттів в Україні дуже різні. У Житомирі нещодавно заявили про плани побудувати нове укриття за 46 млн грн, у Миколаєві уклали договір на будівництво за 90 млн грн, в Одесі розпочали будівництво укриття за 117 млн грн. А в Києві влітку Управління освіти Дніпровського району оголосило тендер на будівництво укриття на території гімназії №183 "Фортуна", вартістю 297,8 млн грн.
Наголосимо, що це проекти укриттів, які тільки планують реалізувати. Нижче розповідаємо про укриття, які уже ввели в експлуатацію.
Весною у Ковелі Волинської області збудували укриття для ліцею №1, воно стало найбільшим сховищем у громаді і може вмістити до 800 людей. Споруду збудували менш як за рік, витрати становлять понад 35 млн грн.
В укритті є медичний кабінет, 12 санвузлів, встановлені 90 ліжок для відпочинку, а також обладнана окрема комора для зберігання запасів харчів на два тижні.
Сховище має вентиляцію, яка може працювати без центрального живлення. Також є автоматизована система пожежогасіння, сигналізація та генератор. Входи в укриття облаштовані пандусами. Зазначаються, що в укритті зможуть ховатися під час тривоги в неурочний час і жителі мікрорайону.
У жовтні в Хмельницькому відкрили протирадіаційне укриття для школярів, вчителів та жителів мікрорайону. Його будівництво обійшлося у понад 25 млн грн, усі кошти – із міського бюджету. У сховищі діти зможуть навчатися під час повітряних тривог.
Укриття може вмістити до 700 осіб. Воно розташоване на глибині 4 метрів, має встановлений дизельний генератор, а також вентиляцію, яку можна запускати вручну, якщо нема електроенергії.
Також в укритті є запас води на 200 літрів, 42 ліжка для першокласників, стільці, кабінет медичної допомоги, два санвузли, дві душові кабіни, опалення.
Зазначимо, що на будівництво цього укриття пішло 10 місяців, зараз у місті будують ще 8 споруд цивільного захисту при школах.
На початку 2024-го у Бабинському ліцеї, що під Рівним, відкрили протирадіаційне укриття, яке може вмістити 280 людей. Його будівництво обійшлося в майже 18 млн грн. Кошти отримали із державних субвенцій, обласного бюджету та бюджету громади.
Укриття, площею 460 "квадратів", має окремий вхід, санвузол, воно облаштоване під потреби людей з інвалідністю. У сховищі встановлені ліжка, є медичний кабінет.
Торік під Києвом у Новосілках у ліцеї "Ерудит" провели ремонт в протирадіаційному укритті за 16 млн грн. Його площа становить понад 1 тис. кв. м, воно може вмістити 590 людей.
Приміщення опалюється за допомогою котельні, також встановлена вентиляція, яка дозволяє перебувати у приміщення щонайменше 48 годин поспіль. В укритті є централізоване водопостачання, безперебійне електропостачання. Також у сховищі облаштували медичний кабінет, зробили запаси води та харчів.
Торік у Юрівському ліцеї у Гатному Київської області завершили облаштування укриття – реконструкцію провели у старих підвальних приміщеннях. Роботи обійшлися і в 12,9 млн грн, з них Київська обласна військова адміністрація виділила 6 млн грн.
Укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (скриншот сайту Altanaua)
Укриття може розмістити 700 осіб, воно облаштоване системами вентиляції, водопостачання та каналізації, а також протипожежною системою. Приміщення має 6 санвузлів та 6 душових кабін, облаштоване меблями, є бездротовий інтернет.
Раніше ми писали про те, що в Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС – створюватимуть центри безпеки, у яких розмістять одразу кілька екстрених служб – пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція.
Раніше ми писали про те, що Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях на прифронтових територіях.
Під час підготовки публікації використали: пост Міністерства освіти та науки у Facebook, матеріал "Суспільного", репортаж 12 каналу, дані ДСНС, публікацію Рівненської міської ради, сайт Altanaua, пост голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.
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