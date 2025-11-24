Понад 30 влучань, є жертви: у Повітряних силах розповіли про наслідки нічної атаки РФ

У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 безпілотників різних типів. Більшість дронів вдалося збити, проте зафіксовано 37 влучань у різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 19:00 23 листопада противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Зазначається, що понад 80 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.
"На жаль, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків.
За даними ОВА, через атаку ворога наразі відомо про чотирьох загиблих та 13 постраждалих. У місті є пошкодження, руйнування і спалахнули пожежі.
Під час атаки російських військ на Харків влучання сталися у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.
Також вночі під атакою ворожих безпілотників перебувала й Одеська область.
Зокрема, армія РФ атакувала цивільну портову інфраструктуру регіону, цього разу пошкодивши обладнання. На одному з неексплуатованих суден спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.