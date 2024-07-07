Понад 3 млн українців оновили свої військово-облікові дані, - Міноборони

У відомстві зазначили, що за останній тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян України.

"Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП", - нагадали у Міноборони.