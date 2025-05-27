Понад 200 українських військових загинули в полоні РФ, - AP

Понад 200 українських військових загинули в російському полоні. Багато з них померли від катувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
З понад 5 000 українських військовополонених, яких Росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули в полоні.
Видання посилається на дані української влади та результати судово-медичних експертиз. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.
У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги.
Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого. Серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції, тупі травми голови.
У щонайменше одному випадку військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю. Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.
ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство в російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість із цих солдатів можна було врятувати.
Під час повномасштабної війни Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру - житлові будинки, лікарні, школи, а також важливі енергетичні об’єкти.
За даними ЗМІ, перехоплені радіопереговори та записи збігаються за часом із відео, зробленим з дрона в Запорізькій області минулого листопада. На ньому видно шістьох військових, що лежать обличчям донизу, при цьому щонайменше двоє з них отримують постріли впритул, а одного відводять.
CNN повідомляє, що радіопереговори та відеозаписи підтверджують інші випадки, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон.
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