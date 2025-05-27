Более 200 украинских военных погибли в плену РФ, - AP

Из более 5 000 украинских военнопленных, которых Россия репатриировала с начала полномасштабной войны, по меньшей мере 206 погибли в плену.

Издание ссылается на данные украинских властей и результаты судебно-медицинских экспертиз. Еще 245 военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.

Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи.

Associated Press взяло интервью у родственников 21 погибшего военнопленного. Среди причин смерти, установленных в Украине: сердечная недостаточность, туберкулез, пневмония, асфиксия, инфекции, тупые травмы головы.

По меньшей мере в одном случае военнопленного пытали электрическим током и избили перед смертью. Вскрытия показали также признаки гангрены и нелеченных инфекций. У некоторых тел не хватало внутренних органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть истинную причину смерти.

ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как на вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают: при нормальных условиях большинство из этих солдат можно было спасти.