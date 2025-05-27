Более 200 украинских военных погибли в плену РФ, - AP

Более 200 украинских военных погибли в российском плену. Многие из них умерли от пыток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Из более 5 000 украинских военнопленных, которых Россия репатриировала с начала полномасштабной войны, по меньшей мере 206 погибли в плену.
Издание ссылается на данные украинских властей и результаты судебно-медицинских экспертиз. Еще 245 военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.
Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи.
Associated Press взяло интервью у родственников 21 погибшего военнопленного. Среди причин смерти, установленных в Украине: сердечная недостаточность, туберкулез, пневмония, асфиксия, инфекции, тупые травмы головы.
По меньшей мере в одном случае военнопленного пытали электрическим током и избили перед смертью. Вскрытия показали также признаки гангрены и нелеченных инфекций. У некоторых тел не хватало внутренних органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть истинную причину смерти.
ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как на вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают: при нормальных условиях большинство из этих солдат можно было спасти.
Во время полномасштабной войны Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру - жилые дома, больницы, школы, а также важные энергетические объекты.
По данным СМИ, перехваченные радиопереговоры и записи совпадают по времени с видео, сделанным с дрона в Запорожской области в прошлом ноябре. На нем видно шестерых военных, лежащих лицом вниз, при этом по меньшей мере двое из них получают выстрелы в упор, а одного отводят.
CNN сообщает, что радиопереговоры и видеозаписи подтверждают другие случаи, когда российские войска предположительно казнили украинских военнослужащих, которые пытались сдаться в плен.
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