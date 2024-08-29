Понад 200 родин переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло у Дніпрі

Для підвищення рівня довіри з боку міжнародних партнерів на реконструкцію гуртожитку було впроваджено нову прозору модель співпраці. Згідно з нею Маріупольська міська рада виходила із замовленням, надала технічне та візуальне завдання. А міжнародна організація з міграції відповідала за збереження та доцільність витрати коштів, наданих урядом Франції.

"200 тисяч маріупольців виїхали в неможливих умовах на підконтрольні частини України. Понад 2000 родин звернулися до нас із запитом на отримання соціального житла. Це вже другий обʼєкт, який ми повністю підготували для проживання наших маріупольців. Про що це? Це сьогодні про гідне ставлення до тих людей, які втратили все. Про збереження того скарбу, який є в Україні - про збереження людей. Про повернення їх з окупації, з-за кордону", - пояснює мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Підтримав втілення проекту й український бізнесмен Рінат Ахметов. Його компанія SCM є постійним партнером проєкту Mariupol Reborn. У реконструкції гуртожитків, зокрема, взяв участь Фонд Ріната Ахметова, профінансувавши облаштування в гуртожитках зон спільного користування - кухонь, ігрових, коворкінгів, дитячих майданчиків. Електромережі допоміг відновити "ДТЕК", а "Укртелеком" забезпечує робочу зону високошвидкісного інтернету.

"Придбали меблі, придбали сучасну оргтехніку, а також ноутбуки. Люди, які проживають тут, можуть прийти сюди, попрацювати, зв'язатися з рідними, з близькими. і бути завжди на зв'язку. Також Фонд Ріната Ахметова долучився до проєкту і обладнав зони загального користування. Це дуже важливо для підтримки та збереження маріупольської громади", - зазначив менеджер проектів фонду Михайло Катеринчак.

Під час діалогових зустрічей в центрах "ЯМаріуполь" по всій Україні тисячі маріупольців зазначали, що їхнє перше занепокоєння - саме житло. Тому для проєкту Mariupol Reborn є важливим забезпечення маріупольців тимчасовим помешканням, а в майбутньому - втілення проєктів будівництва житла у самому Маріуполі.

Наразі ремонтні роботи проводять ще у 5 будівлях в Дніпрі. Згодом проєкт планується масштабувати та розширити ще на декілька міст України. Зокрема, Запоріжжя, Кропивницький, Чернівці, Івано-Франківськ та Київ.