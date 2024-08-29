Более 200 семей переселенцев из Мариуполя получили социальное жилье в Днепре

Для повышения уровня доверия со стороны международных партнеров на реконструкцию общежития была внедрена новая прозрачная модель сотрудничества. Согласно ему Мариупольский городской совет выходил с заказом, предоставил техническое и визуальное задание. А международная организация по миграции отвечала за сохранение и целесообразность расходования средств, предоставленных правительством Франции.

"200 тысяч мариупольцев уехали в невозможных условиях на подконтрольные части Украины. Более 2000 семей обратились к нам с запросом на получение социального жилья. Это уже второй объект, который мы полностью подготовили к проживанию наших мариупольцев. О чем это? Это сегодня о достойном отношении к тем потерявшим все. О сохранении того клада, который есть в Украине - о сохранении людей. О возвращении их из оккупации из-за границы", - объясняет мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Поддержал проект и украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Его компания SCM является постоянным партнером по проекту Mariupol Reborn. В реконструкции общежитий, в частности, принял участие Фонд Рината Ахметова, профинансировав обустройство в общежитиях зон совместного пользования – кухонь, игровых, коворкингов, детских площадок. Электросети помог восстановить "ДТЭК", а "Укртелеком" обеспечивает рабочую зону высокоскоростного интернета.

"Приобрели мебель, приобрели современную оргтехнику, а также ноутбуки. Люди, проживающие здесь, могут прийти сюда, поработать, связаться с родными, с близкими. и быть всегда на связи. Также Фонд Рината Ахметова присоединился к проекту и оборудовал зоны общего пользования. Это очень важно для поддержки и сохранения мариупольского общества", - отметил менеджер проектов фонда Михаил Катеринчак.

Во время диалоговых встреч в центрах "ЯМариуполь" по всей Украине тысячи мариупольцев отмечали, что их первое беспокойство - само жилье. Поэтому для проекта Mariupol Reborn важно обеспечение мариупольцев временным жильем, а в будущем - воплощение проектов строительства жилья в самом Мариуполе.

Ремонтные работы проводятся еще в 5 зданиях в Днепре. Впоследствии проект планируется масштабировать и расширить еще несколько городов Украины. В частности, Запорожье, Кропивницкий, Черновцы, Ивано-Франковск и Киев.