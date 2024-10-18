Понад 200 бойових зіткнень за добу. Генштаб оновив ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося 210 бойових зіткнень. Українські війська стійко утримують позиції, завдаючи противнику значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
За уточненими даними, вчора російські війська завдали 62 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також здійснили понад 4060 обстрілів, із яких 125 - із реактивних систем залпового вогню. Окупанти залучили близько 1450 дронів-камікадзе для атак.
Найбільші обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Миропілля, Писарівка, Старий Салтів, Ямполівка, Лиман, Торське, Сіверськ, Часів Яр, Антонівка, Велика Новосілка та інші.
У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 20 районів зосередження особового складу та техніки ворога, а також інші важливі цілі.
Ключові напрямки бойових дій:
Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових угруповань противника не виявлено.
Ситуація на кордоні з Чернігівською та Сумською областями залишається складною: ворог активно застосовує артилерію та авіацію, завдаючи ударів по українських населених пунктах.
Збройні Сили України продовжують тримати оборону та завдавати нищівних ударів по противнику.
За минулу добу, з 17 на 18 жовтня, російські війська втратили 1530 військових. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії у живій силі склали 675 800 осіб.
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