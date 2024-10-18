Понад 200 бойових зіткнень за добу. Генштаб оновив ситуацію на фронті

За уточненими даними, вчора російські війська завдали 62 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб (КАБ), а також здійснили понад 4060 обстрілів, із яких 125 - із реактивних систем залпового вогню. Окупанти залучили близько 1450 дронів-камікадзе для атак.

Найбільші обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Миропілля, Писарівка, Старий Салтів, Ямполівка, Лиман, Торське, Сіверськ, Часів Яр, Антонівка, Велика Новосілка та інші.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 20 районів зосередження особового складу та техніки ворога, а також інші важливі цілі.

Ключові напрямки бойових дій:

На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів українських позицій.

На Оріхівському напрямку захисники відбили атаку ворога.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових угруповань противника не виявлено.

Ситуація на кордоні з Чернігівською та Сумською областями залишається складною: ворог активно застосовує артилерію та авіацію, завдаючи ударів по українських населених пунктах.

Збройні Сили України продовжують тримати оборону та завдавати нищівних ударів по противнику.