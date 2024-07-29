Понад 20 підпільних фабрик з виробництва сигарет викрито за 2 роки в Україні

За даними Kantar Ukraine з 2020 року частка тіньової торгівлі сигаретами в Україні знаходиться на рівні 19-25%. Ми дослідили, що за останні роки правоохоронні органи викрили понад 20 нелегальних виробництв підробленої та контрафактної тютюнової продукції (йдеться лише про великі підпільні фабрики та цехи). Деякі з них входили до єдиної мережі виробництва яка охоплювала одразу кілька областей, а продаж відбувався як в Україні, так і для контрабанди через державний кордон.

Більшість підпільних виробництв знаходиться у західних областях України. Ймовірно, через близькість до кордону з країнами ЄС, до яких постачаються підробки відомих тютюнових брендів.

Нелегальні фабрики та цехи

Волинська область. Листопад 2022 року. Національна поліція викрила підпільну фабрику з виробництва сигарет для продажу на території Волинської та Львівської областей. Потужність — 20 тисяч пачок на добу.

підпільну фабрику з виробництва сигарет для продажу на території Волинської та Львівської областей. Потужність — 20 тисяч пачок на добу. Чернігівська область (Прилуцький район). Листопад 2023 року. Національна поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для продажу на території України. Вилучено 5 тонн сировини.

підпільний цех з виробництва сигарет для продажу на території України. Вилучено 5 тонн сировини. Волинська область. Бюро економічної безпеки викрило підпільний цех з виробництва сигарет. Вилучено 34 тонни тютюну.

підпільний цех з виробництва сигарет. Вилучено 34 тонни тютюну. Вінницька область (біля кордону з Молдовою). Національна поліція викрила підпільну фабрику, яка була частиною мережі виробництва з фабриками у Миколаївській та Київській областях. Липень 2024 року. Обсяг виробництва — 120 тисяч пачок на добу.

підпільну фабрику, яка була частиною мережі виробництва з фабриками у Миколаївській та Київській областях. Липень 2024 року. Обсяг виробництва — 120 тисяч пачок на добу. Тернопільська область. Листопад 2023 року. Національна поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території всієї України. Вилучено продукції на 1,5 млн грн.

підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території всієї України. Вилучено продукції на 1,5 млн грн. Тернопільська область (Чортківський район). Жовтень 2023 року. Національна поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території області.

підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території області. Тернопільська область (Чортківський район). Листопад 2023 року. Національна поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу через Інтернет. Вилучено понад 1 тонну сировини.

підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу через Інтернет. Вилучено понад 1 тонну сировини. Три підпільні цехи з виробництва сигарет викрили Державна прикордонна служба та БЕБ у Закарпатській та Миколаївській областях у лютому 2023 року. На них вироблялися сигарети для продажу в Україні, а також для контрабанди до однієї з сусідніх країн (із підробленими акцизними марками цієї країни). Вилучено понад 6,5 тони виробленої тютюнової продукції.

Державна прикордонна служба та БЕБ у Закарпатській та Миколаївській областях у лютому 2023 року. На них вироблялися сигарети для продажу в Україні, а також для контрабанди до однієї з сусідніх країн (із підробленими акцизними марками цієї країни). Вилучено понад 6,5 тони виробленої тютюнової продукції. Тернопільська область (Чортківський район). Січень 2022 року. Національна поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території України.

підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території України. Одеська область (Білгород-Дністровський). У квітні 2023 року СБУ, ДПС та БЕБ викрили нелегальну тютюнову фабрику. Вилучено понад 2 тонни тютюну та 400 ящиків готової продукції.

нелегальну тютюнову фабрику. Вилучено понад 2 тонни тютюну та 400 ящиків готової продукції. Волинська область (Поромівська громада). У лютому 2024 року поліція, СБУ та БЕБ викрили депутата місцевої ради, який облаштував нелегальну тютюнову фабрику. Сигарети збували гуртовими партіями на території Волинської, Львівської та Київської областей. Вилучено понад 33 тонни тютюну.

депутата місцевої ради, який облаштував нелегальну тютюнову фабрику. Сигарети збували гуртовими партіями на території Волинської, Львівської та Київської областей. Вилучено понад 33 тонни тютюну. Львівська область. У листопаді 2021 року поліція викрила підпільну фабрику, яка підробляла сигарети відомих брендів для контрабанди у країни ЄС. Вилучили обладнання та сигарет на 33 млн грн – зокрема, 337 тисяч пачок сигарет.

підпільну фабрику, яка підробляла сигарети відомих брендів для контрабанди у країни ЄС. Вилучили обладнання та сигарет на 33 млн грн – зокрема, 337 тисяч пачок сигарет. Полтавська область (Кременчуцький район). БЕБ викрило підпільний цех. Вилучено більше 1 тонни сировини та продукції на понад 1,5 млн грн.

підпільний цех. Вилучено більше 1 тонни сировини та продукції на понад 1,5 млн грн. Закарпаття. СБУ викрито угруповання, яке постачало підроблені сигарети відомих марок до ЄС на мільярди гривень.

Аналізуючи регулярні викриття нелегальних виробництв сигарет, можна сказати, що їхня кількість принципово за останні роки не зменшилася. Значна кількість підпільних фабрик виготовляють підробки таких відомих брендів, як LM, Marlboro, Kent, Compliment, Lifa, Winston, Marvel, Rothmans та інших офіційних та легальних виробників, на яких потім падає тінь підозр щодо продукування сигарет для контрабанди. Ці нелегальні виробництва завдають суттєвої репутаційної та матеріальної шкоди легальним вітчизняним виробникам тютюнової продукції.

Експерти та журналісти-розслідувачі відзначають цікавий факт – майже усі підпільні фабрики розкрили працівники Національної поліції України. БЕБ України не грає в цій справі першої скрипки – ні в оперативній діяльності, ні в аналітичних розробках.

Але саме тут БЕБ міг би проявити себе у повній красі – розкривши всіх реальних власників цих підпільних фабрик і притягнувши їх до відповідальності. Також експерти акцентують увагу на тому, що, судячи з усього, таких підпільних фабрик в Україні набагато більше, ніж тих, які викрито - про що повідомляють у відкритих джерелах.