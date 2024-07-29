Более 20 подпольных фабрик по производству сигарет разоблачены за 2 года в Украине

По данным Kantar Ukraine, с 2020 года доля теневой торговли сигаретами в Украине находится на уровне 19-25%. Мы исследовали, что за последние годы правоохранительные органы разоблачили более 20 нелегальных производств поддельной и контрафактной табачной продукции (речь идет только о крупных подпольных фабриках и цехах). Некоторые из них входили в единую сеть производства, которая охватывала сразу несколько областей, а продажи проходили как в Украине, так и для контрабанды через государственную границу.

Большинство подпольных производств находятся в западных областях Украины. Вероятно, из-за близости к границе со странами ЕС, в которые поставляются подделки известных табачных брендов.

Нелегальные фабрики и цеха

Волынская область. Ноябрь 2022 года. Национальная полиция разоблачила подпольную фабрику по производству сигарет для продажи на территории Волынской и Львовской областей. Мощность – 20 тысяч пачек в сутки.

подпольную фабрику по производству сигарет для продажи на территории Волынской и Львовской областей. Мощность – 20 тысяч пачек в сутки. Черниговская область (Прилукский район). Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для продажи на территории Украины. Изъято 5 тонн сырья.

подпольный цех по производству сигарет для продажи на территории Украины. Изъято 5 тонн сырья. Волынская область. Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех по производству сигарет. Изъято 34 тонны табака.

подпольный цех по производству сигарет. Изъято 34 тонны табака. Винницкая область (возле границы с Молдовой). Национальная полиция разоблачила подпольную фабрику, которая являлась частью сети производства с фабриками в Николаевской и Киевской областях. Июль 2024 года. Объем производства – 120 тысяч пачек в сутки.

подпольную фабрику, которая являлась частью сети производства с фабриками в Николаевской и Киевской областях. Июль 2024 года. Объем производства – 120 тысяч пачек в сутки. Тернопольская область. Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории всей Украины. Изъята продукция на 1,5 млн грн.

подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории всей Украины. Изъята продукция на 1,5 млн грн. Тернопольская область (Чертковский район). Октябрь 2023г. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории области.

подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории области. Тернопольская область (Чертковский район). Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи через Интернет. Изъято более 1 тонны сырья.

подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи через Интернет. Изъято более 1 тонны сырья. Три подпольных цеха по производству сигарет разоблачили Государственная пограничная служба и БЭБ в Закарпатской и Николаевской областях в феврале 2023 года. На них производились сигареты для продаж в Украине, а также для контрабанды в одну из соседних стран (с поддельными акцизными марками этой страны). Изъято более 6,5 тонн производимой табачной продукции.

Государственная пограничная служба и БЭБ в Закарпатской и Николаевской областях в феврале 2023 года. На них производились сигареты для продаж в Украине, а также для контрабанды в одну из соседних стран (с поддельными акцизными марками этой страны). Изъято более 6,5 тонн производимой табачной продукции. Тернопольская область (Чертковский район). Январь 2022г. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории Украины.

подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории Украины. Одесская область (Белгород-Днестровский). В апреле 2023 года СБУ, ДПС и БЭБ разоблачили нелегальную табачную фабрику. Изъято более 2 тонн табака и 400 ящиков готовой продукции.

нелегальную табачную фабрику. Изъято более 2 тонн табака и 400 ящиков готовой продукции. Волынская область (Поморовская община). В феврале 2024 года полиция, СБУ и БЭБ разоблачили депутата местного совета, который обустроил нелегальную табачную фабрику. Сигареты сбывали оптовыми партиями на территории Волынской, Львовской и Киевской областей. Изъято более 33 тонн табака.

депутата местного совета, который обустроил нелегальную табачную фабрику. Сигареты сбывали оптовыми партиями на территории Волынской, Львовской и Киевской областей. Изъято более 33 тонн табака. Львовская область. В ноябре 2021 года полиция разоблачила подпольную фабрику, которая подрабатывала сигареты известных брендов для контрабанды в страны ЕС. Изъяли оборудование и сигарет на 33 млн грн – в том числе 337 тысяч пачек сигарет.

подпольную фабрику, которая подрабатывала сигареты известных брендов для контрабанды в страны ЕС. Изъяли оборудование и сигарет на 33 млн грн – в том числе 337 тысяч пачек сигарет. Полтавская область (Кременчугский район). БЭБ разоблачил подпольный цех. Изъято более 1 тонны сырья и продукции более чем на 1,5 млн грн.

подпольный цех. Изъято более 1 тонны сырья и продукции более чем на 1,5 млн грн. Закарпатье. СБУ разоблачена группировка, которая поставляла поддельные сигареты известных марок в ЕС на миллиарды гривен.

Анализируя регулярные разоблачения нелегальных производств сигарет, можно сказать, что их количество принципиально за последние годы не уменьшилось. Значительное количество подпольных фабрик производят подделки таких известных брендов, как LM, Marlboro, Kent, Compliment, Lifa, Winston, Marvel, Rothmans и других официальных и легальных производителей, на которых затем падает тень подозрений по производству сигарет для контрабанды. Эти нелегальные производства наносят существенный репутационный и материальный ущерб легальным отечественным производителям табачной продукции.

Эксперты и журналисты-расследователи отмечают интересный факт – почти все подпольные заводы раскрыли работники Национальной полиции Украины. БЭБ Украины не играет в этом деле первой скрипки – ни в оперативной деятельности, ни в аналитических разработках.

Но именно здесь БЭБ мог проявить себя в полной красоте – раскрыв всех реальных владельцев этих подпольных фабрик и привлекая их к ответственности. Также эксперты акцентируют внимание на том, что, судя по всему, таких подпольных фабрик в Украине намного больше, чем разоблаченных - о чем сообщают в открытых источниках.