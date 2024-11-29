Рекордна доба. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Курахівському напрямках.

Ще ввечері 28 листопада на фронті було зафіксовано 188 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою, оскільки ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.